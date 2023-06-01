Kayseri'de LGS sınavına 23 bin 733 öğrenci katılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 23 bin 733 öğrencinin katılacağını bildirdi.

Karaköse, Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlediği basın toplantısında 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak LGS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

LGS sınavı hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Karaköse, Kayseri'de şu ana kadar bu konuyla ilgili sınav yapılacak okulların tespiti, sınavda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi, alınacak diğer önlemler ve ilgili toplantıların gerçekleştirildiğini söyledi.

Karaköse, 333 okulda yapılacak sınavla ilgili, "23 bin 733 öğrencimiz bu sınava katılacak. Bununla ilgili de hazırlıklar tamamlandı ve pazar günü de Allah izin verirse kazasız belasız bir şekilde bu sınavı yapmak istiyoruz." dedi.

Öğrencilerin önemli bir sınava gireceğini anlatan Karaköse, uzun süre sınava hazırlanan öğrencilerin uykularını almış bir şekilde, beslenme ve ağır olmamak üzere spor aktiviteleri ile zinde kalabileceklerini dile getirdi.

- Öğrenciler için E-Dergi oluşturuldu

ARGE Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle E-Dergi kitapçık oluşturduklarını anlatan Karaköse, şunları kaydetti:

"E-Dergi dediğimiz bir kitapçık oluşturuldu. Bilgisayar ortamından sisteme girdikleri zaman çocuklarımız tüm okulları görüp, okullarımız hakkında, kontenjanları, imkanları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Ebeveynler, anne babalar da burayı takip edebilir. Tercih yapacakları okulların hangi özellikleri olduğunu, hangi kriterleri olduğunu, nasıl eğitim verdiğini burada görecekler. Bu süreci desteklemek için de ayrıca rehber öğretmenlerimiz okulların tercih büroları aracılığıyla çocuklarımızın yönlendirmelerini yapacak."

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