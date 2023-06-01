Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, 2023 yılı ilkbahar dönemi yabancı ot ile mücadele ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, odunsu olmayan yabancı ot temizliğinde sırt tırpanı, çapalama kullandığı gibi bazı alanlarda da kökünden elle koparma ve yabancı ot ilaçlama işlemleri uyguluyor.

- Talas'ta Genç Ofis hizmete girdi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Ofis, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Talas Belediyesi tarafından yeri tahsis edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da tefriş edilen Genç Ofis, hizmete girdi.

Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da burayı ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.

Vali Çiçek, Genç Ofis'in yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

- Talas'ta kursiyer kadınların ürünleri sergilendi

Talas Belediyesi ve Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında geçekleştirilen sergi, Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane sergi salonunda açıldı.

Yarın da açık olacak sergide atık kağıtlardan yapılan el işi sepetlerden nakış işlemelerine, seramik çalışmalarından tığ işi ürünlere kadar çok sayıda eser yer alıyor.

Başkan Yalçın, sergide yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılışına, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Serkuş ile öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı.



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