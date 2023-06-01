Melikgazi'de 29 daire ve 1 villa açık teklif ihale usulüyle satılacak

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait 29 daire ve 1 villa için açık teklif ihale usulüyle satış yapılacağını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kazım Karabekir ve Hisarcık mahallelerinde mülkiyeti belediyeye ait 29 daire ve 1 villa için açık teklif ihale usulüyle satış yapılacağını belirtti.

İhalenin Belediye Tiyatro Salonu'nda 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak çoğu belediyeye referans olan ve başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 3+1 ve 2+1 dairelerimizi satışa çıkıyoruz. Kazım Karabekir ve Hisarcık mahallelerinde bulunan 29 daire ve 1 villa, düzenlediğimiz ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Dairelerimiz konforlu ve lüks olarak inşa edildi ve mahallede tüm sosyal donatılar bulunuyor. Ayrıca 383 metrekare alanda yer alan villamız ise oturmaya hazır şekilde satıştadır. Katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ihalemize bekleriz."

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