Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, muhtarlarla toplantı yaptı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz döneminde yapılacak yatırımlar için muhtarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Camikebir Mahallesi'ndeki Kafe Sinan'da gerçekleştirilen toplanda Çolakbayrakdar, muhtarlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Burada açıklama yapan Çolakbayrakdar, mahallelerde ihtiyaç duyulan, acil yapılması gereken veya vatandaşın muhtarlara ulaştırdığı beklenti ve isteklerini dinlemek için toplantıyı yaptıklarını belirtti.

Toplantıyı bir ve ikinci bölgede bulunan 10 mahallenin muhtarıyla yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde planladığımız program dahilinde yapılması gerekenleri de programımıza alacağız. Her dönem olduğu gibi yaz dönemini dolu dolu hizmetlerle geçireceğiz. Her alanda her bir noktada yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerimizin güler yüzüyle karşılaşıyoruz. 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar yoğun çalışmaya devam edeceğiz."



