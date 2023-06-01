KAYSO Başkanı Büyüksimitci TOBB yönetimine seçildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, 365 oda ve borsa başkanı, delegelerin katılımı ile genel kurulu huzur içerisinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tüm delegelerin oyları ile güven tazeleyen ve yeniden TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik eden Büyüksimitci, ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Kendisinin de bir dönem daha Hisarcıklıoğlu ile beraber yol yürüyeceğini aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Sayın Başkanımızın takdirleri ile bu dönemde TOBB Yönetim Kurulu üyesi olarak iş dünyamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Öncelikle bu görevi bize layık gören başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yeni seçilen yönetim kurulumuza, komisyonlarımıza, konseylerimize ve kurullarımıza başarılar diliyorum. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."





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