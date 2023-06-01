Maçtaki kavgadan sonra bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 kardeşin yargılanmasına başlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de halı saha maçındaki kavga sonrası bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin haklarında "kasten öldürme"den dava açılan 2 kardeş hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık F.Ç, maktul E.K'nin müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık O.Ç. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Sanık O.Ç. savunmasında, olay günü 3 arkadaşı ile alkol almak için bir mesire alanına gittiğini, bu esnada annesinin telefonla arayarak, "Halı sahada kardeşini dövmüşler." demesi üzerine aracı ile maktulün evinin önüne gittiğini söyledi.

Araçta bulunan tüfeği alarak havaya 2-3 el ateş ettiğini öne süren O.Ç, kalabalık olan karşı tarafın, bu esnada olayı yatıştırmak için gelen teyzesine de hakaret ettiğini savundu.

Maktul E.K'nin eve girerek bıçak aldığını, kendisine fırlattığını, sonrasında attığı taşla yaralanarak, alkolün de etkisi ile yere düştüğü anda elindeki tüfeğin ateş aldığını iddia eden O.Ç, "Bilerek ve isteyerek ateş etmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. 13 aydır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık F.Ç. ise maç esnasında kendisini düşüren maktul E.K. ile kardeşi tarafından darbedildiğini öne sürdü. Kayınvalidesinin evine gittiğini ve orada beklediğini öne süren sanık, sonrasında yaşananları görmediğini savundu.

İkametlerinin önüne, 2 sanığın üvey kardeşiyle birlikte araçla geldiğini anlatan müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık O.Ç'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde 22 Mayıs 2022'de halı sahadaki maçta çıkan kavgada F.Ç, E.K. ile kardeşi tarafından darbedilmişti. Olayın ardından karşı tarafın evinin bulunduğu yere giden F.Ç'nin ağabeyi O.Ç'nin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan E.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden O.Ç. tutuklanmıştı.

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