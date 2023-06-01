Kayseri'de eşzamanlı "Kökünü kurutma" operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik düzenlenen "Kökünü kurutma" operasyonunda 29 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 128 personelin katılımıyla 5 ilçede, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1110 gram bonzai, 150 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök dişi hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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