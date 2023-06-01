Kayseri'de jandarmanın üç aylık faaliyet raporu açıklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığının son üç ayda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca son 3 ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 80 gram eroin, 6 bin 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök dişi Hint keneviri, 1135 gram bonzai, 2 bin 11 uyuşturucu hap, 15 gram dişi Hint keneviri tohumu, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 58 şüpheliden 11'i tutuklandı, 21'nin ise işlemleri sürüyor.