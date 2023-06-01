Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen A.P, N.O. ve T.Ç'nin birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi.

İkamette ve kullandıkları otomobilde yapılan aramada, 75 parça satışa hazır 72,7 gram esrar, hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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