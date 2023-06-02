Özbekistan Bisiklet Milli Takımı, Asya Oyunları için Erciyes'te güç depoluyor

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KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Tayland'ın Rayong şehrinde 7-13 Haziran'da düzenlenecek Asya Oyunları'na katılacak Özbekistan Bisiklet Milli Takımı, Erciyes Dağı'nda kampa girdi.

Ulusal ve uluslararası birçok sportif aktiviteye ev sahipliği yapan Erciyes Dağı, çeşitli organizasyonlara hazırlanan dünyanın dört bir yanından bisiklet takımlarının kamp merkezi haline geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı yatırımıyla uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, bisiklet takımlarının da adresi olmaya başladı.

Son 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapan Erciyes, şimdi de Özbekistan Bisiklet Milli Takımı'nı ağırlıyor. Özbekistan Yol Bisikleti Milli Takımı, Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden olan ve her yıl onlarca uluslararası bisiklet organizasyonunun gerçekleştirileceği Erciyes'te güç depoluyor.

Özbekistan Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Gleb Groysman, AA muhabirine, Erciyes Dağı'na 3'üncü gelişleri olduğunu ve burada bisiklet sporu için her türlü imkanın bulunduğunu belirtti.

Asya Oyunları öncesi sporcuların ruhen ve fiziken hazırlanması için Erciyes'i tercih ettiklerini vurgulayan Groysman, "Burada yollar geniş ve düzgün. Asya oyunları için hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Özbekistan'dan buraya ulaşım çok kolay, oteller de çok uygun. Ayrıca buranın havasını da çok seviyoruz." dedi.

Erciyes'e 40 kişilik ekiple geldiklerini ve 2 hafta boyunca yoğun antrenman programı uygulayacaklarını kaydeden Groysman, bu sezon Erciyes'te düzenlenecek uluslararası organizasyonlara da katılacaklarını belirtti.

Sporcu Sunnatov Akramjon ise dünyanın birçok yerinde kamp yapma şansı bulduğunu ve kendileri için en uygun yerin Erciyes olduğunu vurguladı.

Erciyes'in bisiklet kampı için gerekli tüm özelliklere sahip olduğuna dikkati çeken mlli bisikletçi Karimova Sofiya ise Asya Oyunları'nda başarılı olmanın yolunun Erciyes'ten geçtiğini kaydetti.

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