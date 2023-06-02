E-ticaret girişimcisine "kendi web siteni oluştur" önerisi

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanlığı E-Ticaret ve Yeni Nesil Teknoloji Daire Başkanı Hasan Önal, e-ticaret yapanların kendi web sitelerini oluşturması durumda satışta devamlılığı sağlayabileceğini söyledi.

Önal, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı iş birliğinde sürdürülen "Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesi" kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin yaklaşık 100 trilyon dolardan oluştuğunu ve bu miktarın 27 trilyon dolarının genel perakende piyasasında olduğunu bildirdi.

E-ticaretin genel perakendeden ciddi pay aldığının altını çizen Önal, "Dünya genelindeki genel perakende bütçesi olan 27 trilyon doların 5,7 trilyon doları da e-ticarette bulunuyor. 5,7 trilyon doların da yüzde 47'si pazar yerlerinden (ulusal ve uluslararası e-ticaret siteleri) gidiyor. Sosyal medyadan yapılan satışların toplamı ise 800 milyar dolara ulaştı." dedi.

E-ticarette başarılı olmak isteyen girişimcilerin pazar yerlerinden ziyade kendi sitelerini oluşturması gerektiğini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Ürünlerinizi pazar yerlerinden satabilirsin ama pazar yerlerinde sattığınızda önemli sıkıntılar baş gösteriyor. Dünyanın önde gelen pazar yerlerinden satış yaptığınızda müşteriyle bire bir iletişimi siz kurmadığınız için devamlılık sağlayamıyorsunuz. Müşteri bilgisini pazar yerinde değil de kendinizde tutmak için kendi web sayfanızı yapmanız lazım. Bu pazar yerleri sizin ürününüzü sizin yerinize satıyor. Ama bu model yürütülebilir bir model değil." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörü Bülent Demirbağ ise e-ticaret konusundaki mevzuat hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da dünyanın çok hızlı değiştiğine işaret etti.

Ticaretin, bu değişimin tam merkezinde olduğunu vurgulayan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizden bu yana dijitalleşmeyi ve e-ticareti en önemli odak noktalarımızdan biri haline getirdik. Bu konuda da onlarca eğitim, panel, konferanslar verdik. Konusunda uzman kişileri odamızda ağırladık. Şu anda da iki önemli projemizle firmalarımızın bu konuda gelişimlerine destek olmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

Konuşmaların ardından "Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesi" kapsamında danışmanlık hizmeti alan firmalara sertifika verildi.

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