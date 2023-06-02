Kayseri-Bünyan-Sarıoğlan sulama inşaatı sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kayseri'de 226 bin 300 dekarlık zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Kayseri-Bünyan-Sarıoğlan sulama inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla 226 bin 300 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanacağını belirtti.

İş kapsamında bugüne kadar 500 bin metre boru döşendiğini ve 399 bin metre daha boru döşeneceğini aktaran Balta, projenin tamamlanmasıyla bölgede ürün çeşitliliğinin artacağını ve tarıma dayalı sanayinin gelişeceğini kaydetti.

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