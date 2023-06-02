Kayseri'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de PKK/KCK-YPG/YDG-H üyesi bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı verilen bir şüpheliyi Kocasinan ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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