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Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin yetenekli gençleri keşfetmek için kurduğu "Sporcu Fabrikası"na kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, basketbol, karate, güreş, masa tenisi, takvando ve futbol branşlarında ücretsiz verilecek kurslarda çocuklar hem spor yapacak hem de yaz dönemini verimli geçirecek.

Basketbol, karate, güreş, masa tenisi ve tekvando alanlarına 2007 ile 2015 doğumlu gençler, futbola ise 2010 ile 2016 yılları arasında doğanlar başvurabilecek.

- NNYÜ'DE hotpack devir-teslim töreni yapıldı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan geleneksel "Hotpack" devir-teslim töreni yapıldı.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, törene NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Kepenek Varol, sıcak torba anlamına gelen ve fizyoterapistlerin klinikte sıklıkla kullandığı tören isminin esinlenildiği "Hotpack" uygulaması hakkında bilgi verdi.

Tören, katılımcıların pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sonra erdi.

- Başkan Büyükkılıç'tan bisiklet turuna davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 80 kilometrelik bisiklet yolu yapıldığını, ayrıca 10 kilometrelik yeni bisiklet yolu yatırımı yapacaklarını aktardı.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü de kutlayan Büyükkılıç, "Ayrıca pazar günü Büyükşehir Belediyesinin spor faaliyetlerinde öncü kuruluşu Spor AŞ tarafından Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü temalı bisiklet turu gerçekleşecek. Tüm hemşehrilerimizi bu özel etkinliğimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Vali Gökmen Çiçek Talas'ta "şeffaf oda"ya katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'n her hafta çarşamba günü Mevlana Meydanında gerçekleştirdiği şeffaf odada "Başkanla Baş Başa" uygulamasına katıldı.

Uygulamaya tam not veren Çiçek, "Türkiye'de örnek bir proje. Gerçekten muhteşem." ifadesini kullandı.

- Başkan Çolakbayrakdar Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kocasinan Akademi tesisinin çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi tesisinde bütün markaların yer alacağını, tesisin 7'den 70'e herkese hitap edeceğini kaydetti.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- ERÜ ulusal sıralamada 4'üncü oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), uluslararası derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) tarafından 2023 Yılı Etki Sıralaması'nda Türkiye'deki üniversiteler arasında 4. sırayı aldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2023 Yılı Etki Sıralaması'nda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) önemli başarı gösterdi.

Dünyada 112 ülkeden 1591 üniversitenin katıldığı uluslararası sıralamada ERÜ, 301-400 aralığında bulunurken ulusal sıralamada ise Özyeğin Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi ile birlikte 4. sırada yer aldı.

- Başkan Büyükkılıç İldem esnafını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesindeki esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Büyükkılıç'a AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.

Büyükkılıç, Zeki Soygüllüce Merkez Cami’de kıldığı cuma namazının ardından İldemli vatandaşlarla buluştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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