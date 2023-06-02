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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğünce Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA 3 (IPARD) Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türkiye'nin 50 yıldır kırsaldan büyükşehirlere göç verdiğini, köylerde genç nüfusun kalmadığını, kırsal kalkınmanın bu nedenle önemli olduğunu söyledi.

Kayseri'nin IPARD kapsamına alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çiçek, projenin gençler ve kadınların kırsalda istihdam edilmesi adına büyük önem taşıdığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentin IPARD'a olan 11 yıllık hasretinin sona erdiğini, artık işin proje hazırlayacak tüketicilere düştüğünü belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise geçmişten günümüze süren tarımsal desteklemelerin tarım politikaları açısından önemli yere sahip olduğunu, IPARD 3 programının Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını aktardı.

TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan da tarım ve hayvancılık başta olmak üzere et ve süt işleme, meyve ve sebzecilik, arıcılık gibi pek çok sektörde yüzde 50 ile yüzde 75 hibe desteği verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından IPARD'ın içeriğini anlatan sunum yapıldı.

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