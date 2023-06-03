Kayserili görme engelli sporcular Konya'dan madalya ile döndü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Görme Engelliler ve Kayseri Erciyes Görme Engeliler Spor Kulübü sporcuları, Konya'da 30 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca gerçekleştirilen şampiyonaya Kayseri'den 11 sporcu katıldı.

Sporculardan Emine Avşar, büyük kadınlar 100 metre ve uzun atlamada birinci, Gamze Demirci U17 400 metre ve 1500 metrede birinci oldu.

Sudenaz Selçuk, U17 100 metrede birinciliği, cirit atmada ikinciliği hak etti.

Sevdegül Avşar, U14 uzun atlamada 3'üncü, Sena Çetinkaya büyük kadınlar gülle atmada 3. oldu.

Damla İmrek, büyük kadınlarda gülle atmada birinciliğe, disk atmada ise ikinciliğe hak kazandı.

Murat Karadağ, büyük erkekler cirit atmada ikinci, gülle atmada üçüncü oldu.

Sporculardan Ömer Kaya ise büyük erkekler cirit atmada üçüncülüğü elde etti.

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