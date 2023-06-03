KAYMEK'in kitap okuma yarışmasının ikincisi yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) ikincisini düzenlediği kitap okuma yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından düzenlenen kitap okuma yarışması Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

21 Mayıs'ta başvuruları tamamlanan kitap okuma yarışmasına Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" isimli kitabından yarışmaya katılmak için 1149, İskender Pala'nın "Od" kitabı için 819 kişi başvuru yaptı.

Kahoot sistemi üzerinden yapılan yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yaparak ilk 3’e girenlere ödül verildi.

Büyük heyecana sahne olan yarışmada, "Od" isimli kitaptan çıkan sorulara verdiği cevaplarla birinci Hatice Demirbaş, ikinci Zehra Kürt, üçüncü Semra Yiğit oldu.

"Yaban" isimli kitaptan en çok doğru soru cevaplayan Sudenur Çetin birinci oldu. İkinciliği Nilgün Yıldırım elde ederken, Şerifenur Eren üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verildi.

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