Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Hüseyin Aylak

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Hosseini, Kolovetsios, Gökhan Sazdağ, Attamah, Baran Ali Gezer, Kemen, Mane, Gavranovic, Thiam

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Hanousek, Kitsiou, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Milson, Sowe



Gol: Dk. 24 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk.12 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



8. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Djokanovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

17. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Attamah'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta Uzodimma topu kontrol etti. Aynı oyuncunun kaleciyi geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta Atakan Çankaya topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Ankaragücü'nün golü geldi. Topla çıkmaya çalışan Baran Ali Gezer'e baskı yapan Milson'dan seken topu kontrol eden Kitsiou'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan kale gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

35. dakikada Gökhan Sazdağ'nın sağ çaprazdan ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın boşa çıktığı pozisyonda savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı.

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