Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Hüseyin Aylak

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Hosseini, Kolovetsios (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Gökhan Sazdağ, Attamah, Baran Ali Gezer (Dk. 79 Berat Eskin), Kemen, Mane (Dk. 79 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 64 Ramazan Civelek), Thiam

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Hanousek (Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım), Kitsiou, Djokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Arda Kızıldağ), Emre Kılınç (Dk. 80 Haciyovanis), Milson (DK. 66 Diack), Sowe

Gol: Dk. 24 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk.12 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi

57. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kontrol etti.

76. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mane'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

87. dakikada İlhan Parlak'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda kaleci sağına uzanarak topu çeldi. Kaleciden seken topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşmayı konuk ekip MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.





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