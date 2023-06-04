Kayseri'de ahıra giren kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 60 koyun ve 110 kuzu telef oldu.

Besicilik yapan Mehmet Guzay, yayladaki küçükbaş hayvanlarını yünlerini kırkmak için Turan Mahallesi'nde bulunan ahırına getirdi.

Guzay, sabah ahıra geldiğinde, kurt saldırısı sonucu 60'ı koyun, 110'u kuzu 170 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü.

Haber verilen Melikgazi Belediyesi ekipleri, ahırda incelemede bulundu.

Ekipler, telef olan hayvanları ilaçlayarak gömdü.

Hayvanları krediyle aldığını belirten Guzay, yetkililerden destek istedi.

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