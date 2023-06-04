Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Mehmet Özhaseki, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Törene katılan Büyükkılıç, yeni kabinede görev alan bütün bakanları tebrik ederek, başarılar diledi.

Özhaseki'nin ülkeye ve Kayseri'ye örnek ve öncü hizmetler gerçekleştireceğine inançlarının tam olduğunu belirten Büyükkılıç, "Bu anlayış ve birliktelikle bundan sonra da her güçlüğün üstesinden gelecek ve doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bakanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı

Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ve göreve başlama törenlerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri'lilerin selam ve sevgilerini ilettiğini belirten Büyükkılıç, "Türkiye Yüzyılı başlıyor. Son 21 yılda olduğu gibi bütün gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Kayseri OSB Başkanı Yalçın yeni kabineyi değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklanan kabinenin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine odaklanan Türk sanayicisine heyecan verdiğini kaydeden Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışacak yeni kabinenin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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