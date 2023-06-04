Kayseri'de sağanak etkili oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak, trafikte aksamalara yol açtı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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