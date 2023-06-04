Kayseri'de itfaiye ekipleri kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kafası konserve kutusuna sıkışan sahipsiz kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde bir vatandaş, kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, konserve kutusunu keserek çıkardı.

Kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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