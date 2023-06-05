Kayseri'de zifte yapışan köpekler belediye personelince kurtarıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde zifte yapışan iki köpek yavrusu, belediye personelince kurtarıldı.

Üçkuyu Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide zifte yapışan köpekleri gören vatandaşlar, İncesu Belediyesine durumu bildirdi.

Olay yerine giden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Sevimli Dostlar Ekibi, uzun uğraşlar sonucu yavru köpekleri kurtardı.

Kentteki bir veteriner kliniğine getirilen köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu, bakımlarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan zifte yapışan yavru köpeklerin başında annelerinin beklemesi dikkati çekti.

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