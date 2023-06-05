Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenecek Sanat ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi Kursu kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi Kursu'nda 78 farklı branşta kurs verilecek.

Yabancı dillerden kişisel gelişime, el sanatlarından hobi kurslarına, bilişim alanından mesleki gelişime kadar çok geniş bir yelpazede düzenlenecek kurslar, 3 Temmuz 2023'te başlayacak.

Kurslar, 2 ay ile 4 aya kadar farklı sürelerde tamamlanacak. Ayrıca KAYMEK, 3 farklı tesiste çocuklara özel kurslar düzenleyecek.

Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya KAYMEK Katılım Belgesi verilecek.

- Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları istişare toplantısı yaptı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları haziran ayı istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, Ulaştırma Memur-Sen Kayseri Şubesi ev sahipliğinde öğretmenevinde düzenlendi.

Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş, toplantıda, katılımcılara ve yönetime teşekkür etti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, dua edilmesinin ardından sona erdi.

- Kocasinan Belediyesinin Kurban Bayramı hazırlıkları

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini rahat yerine getirmesi için hazırlıklara başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurban ibadetinin daha sıhhi ortamda gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Erkilet Bülbül Pınar mevkisindeki kurban kesim ve satış yerini ziyaret eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu yıl, 10'uncusunu gerçekleştireceğimiz ve yıllardan beri uygulamış olduğumuz bu hizmet için bu yıl da Kurban Bayramı'na 25 gün kala çalışmalarımızı başlattık. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu daha hijyenik ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."













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