Kayseri'de Çevre Haftası etkinlikleri başladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Çevre Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü içine alan haftada kutlanan Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Burada konuşan Livdumlu, Çevre Haftası'nın bu yıl temasının "Temiz Deniz Temiz Dünya" olduğunu, hafta kapsamında tüm illerde denizlerin ve doğal çevrenin korunmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

Livdumlu, etkinliklere özellikle gençleri dahil ettiklerini, onların da ailelerine ve çevrelerine bu farkındalığı aşılayacaklarını kaydetti.



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