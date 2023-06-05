Kayseri'de jandarmanın mayıs ayı faaliyet raporu açıklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığının mayıs ayı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin mayıs ayı faaliyetlerinde, 64 kasten yaralama olayında 136 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık suçlarından toplam 28 olayda, 25 zanlı yakalandı.

Terörle mücadele kapsamında FETÖ, PKK, DEAŞ ve THKP/C terör örgütlerine ilişkin yakalama kararı bulunanlardan 10'u hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu, kaçak kazı, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan ise 47 zanlı gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 430 kişi de yakalandı.

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