Talas Belediyesi, Ali Dağı'nın zirvesinde pist düzenleme çalışması başlattı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi ev sahipliğinde yamaç paraşütü ve yelken kanat gibi uluslararası spor organizasyonlarının gerçekleştirildiği Ali Dağı'nın zirvesinde pist düzenleme çalışması başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda Talas Belediyesi tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası öncesi kalkış pisti yeniden düzenleniyor.

Kalkışların daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yapılan çalışmalar kapsamında önce kepçe tarafından zemin düzenlemesi yapıldı.

Batı, kuzey ve doğu pistindeki bu çalışmaların ardından zemin sıkılaştırmasıyla kilit parke döşemesine geçilecek.

Şampiyona 6-12 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.



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