Kayseri'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kafası penceredeki demir korkuluklara sıkışan 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Danişment Gazi Mahallesi Hayrat Sokak'ta E.K'nin kafası penceredeki demir korkuluklara sıkışınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Eve gelen ekipler, demir korkuluğu keserek E.K'yi kurtardı.

Çocuğun ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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