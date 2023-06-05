Milletvekili Çopuroğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) ziyarette bulundu.



Çopuroğlu, KGC lokalinde gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatı olarak seçim sürecinde yoğun ve gayretli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Önemli bir görev üstelenen basın mensuplarıyla bir araya gelmek istediklerini aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da siyasiler olarak gazetecilerle diyaloglarımızı ilk günkü tempoda devam ettirmek arzusundayız. Zaman zaman biz sizlerden haber aldık, yayın organlarınızdan haber aldık. Her zaman için bildiğimiz doğruları bildiğimiz doğru atmosferde söylemeye gayret ettik. TBMM çatısı altında ilk toplantımızı geçtiğimiz hafta yaptık. Kayıtlarımızı yaptırdık. İnşallah bu hafta çarşamba günü de hem bakanlarımızın yemin töreni olacak hem de TBMM başkanımız seçilecek. Onun için tekrar mecliste olacağız. Fırsat buldukça ilk geleceğimiz yer Kayseri olacak. Kayseri'de olmaya devam edeceğiz. Bize bu süreçte destek veren teşkilatımızla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz."

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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