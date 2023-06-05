Sarıoğlan'da kursiyerlerin el işleri sergilendi

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KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda yapılan ürünler yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Sarıoğlan Belediyesi bahçesinde açılan sergide, kursiyerlerin yaptığı binin üzerindeki el işi yer alıyor.

Açılışta konuşan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim İştahlı, emeği geçenlere teşekkür ederek, serginin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

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