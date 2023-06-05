Kayseri'de emniyetin mayıs ayı faaliyet raporu açıklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü mayıs ayı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliğinin 4 olayda yakaladığı 11 şüphelinin 3'ü tutuklandı.

Gasp Büro Amirliğinin ise 2 yağma olayında yakaladığı 3 şüpheli tutuklandı, 18 gasp olayına karışan 33 firari şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin de hırsızlık olaylarından yakaladığı şüphelilerden 20'si tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP araması bulunan 542 kişiyi yakaladı, bunlardan 216'sı tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ise kayıp 98 kişiden 88'ini buldu.

Trafik birimlerince yapılan denetimlerde ise 35 bin 296 araç ve sürücü denetlendi, 786'sına cezai işlem uygulandı. Ekipler 120 sürücünün belgesini geçici olarak geri alırken, 209 araç trafikten men edildi.

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