Anadolu'nun 6 bin yıllık hafızası kayadan oyma müzede sergilenecek

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi'nde, sadece Kültepe'den çıkarılan kil tabletler ve bazı eserler sergilenecek.

Büyükşehir Belediyesince Kayseri-Sivas kara yolundaki Bağpınar Mahallesi'ne kayalar oyularak yapılan müzenin inşası sürüyor.

Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 1948 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar 23 bin 500 kil tablet bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla kentte müzecilik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kent merkezi ve kırsalda müzecilik faaliyetlerine önem verdiklerini vurgulayan Senem, inşası süren Kültepe Müzesi'nin kazı çalışmalarının devam ettiği ören yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.

Bölgenin eskiden depo ve cephanelik olarak kullanıldığını anlatan Senem, "Müze hem Kültepe'ye hem ana yola yakın olması açısından önemli bir konumda. Kültepe'de çıkan eserleri burada sergileyeceğiz. Bu da Türkiye'de çok az yerde var. Bir ören yerinden, antik şehirden çıkan eserlerden oluşan müstakil müze olacak." diye konuştu.

- "Fantastik bir müze"

Senem, kayalar oyularak yaklaşık 3 bin 500 metrekare civarında alan açıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buranın yaklaşık 2 bin 800 metrekaresi müze sergi alanı olarak kullanılacak. Hem dijital unsurlar hem de eserler ağırlıklı bir sergi oluşacak. Burası aslında çok fantastik bir mekan. Salonun dışında idari ofislerimiz, sosyal ihtiyaçların karşılanacağı alanlar ve eğitim salonları olacak. Satış mağazamız yer alacak. Burada makinelerin kayalara yaptığı izler görsel etkiyi oldukça artırıyor. Bunları koruyacağız. Sadece tozların dökülmesini engelleyecek, dışarıdan algılanmayan bir uygulama gerçekleştireceğiz. Onun dışında yine sadece zeminde bir ekleme yapacağız. O da yine doğal taşla yapılacak."

- Türkiye'deki depolarda Kültepe'nin 25 bin eseri var

Kültepe'den çıkarılan ve Türkiye'deki farklı depolarda bekletilen yaklaşık 25 bin eserin bulunduğunu aktaran Senem, bunların sadece tabletlerden ibaret olmadığını dile getirdi.

Senem, bu eserlerin Kültepe Müzesi'nde sergilenmesi için ilgili yerlere başvurduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa başvurumuzu yaptık çünkü eserleri direkt belediyeye alamıyoruz. Önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla Kayseri Müzesi'ne gelmesi gerekiyor, daha sonra protokolle burada sergilenebilir. Yapıda şu anda nem problemi yok. İklimlendirme cihazları muhakkak kullanılacak. Yeterli olmazsa vitrin içinde de iklimlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek."

Kayaların oyma işlemine 6 ay önce başlandığını belirten Senem, "Kaba inşaatı yaklaşık bir ayda bitireceğiz. Sonrasında teşhir ve tanzim işlerine geçeceğiz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.