Talas Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında 14 maddeyi karara bağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait çeşitli konuları içeren gündem maddeleri karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Yalçın, seçimlerin geride kaldığını ve belediyecilik faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Mevlana Mahallesi'nde yapımı süren Talas Millet Bahçesi'yle ilgili bilgiler aktaran Yalçın, "Talas Millet Bahçesi olarak planladığımız yerde 3 ihale yaptık. Altyapı, peyzaj ve sosyal alanları ihale ettik. Üçünün de temel atması aynı anda başlasın ve bu yazı iyi değerlendirelim dedik. Bu yaz inşallah temel atma töreni gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.





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