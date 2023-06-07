Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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