Erciyes Üniversitesi öğrencileri Sultan Sazlığı'nı gezdi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı'nı ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alanın tanıtım filmi ile gezilerine başlayan öğrenci grubu, sahada bulunan kuş çeşitliliğini temsilen yapılan kuş müzesini inceledi.

Daha sonra gözetleme kulesine çıkarak kuşları doğal yaşam alanlarında gözlemleyen grup, ardından 1200 ve 2 bin 300 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yollarını gezdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.