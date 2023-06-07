Kayseri Ticaret Borsası kurbanlık tavsiye fiyatlarını açıkladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlık tavsiye fiyatlarını açıkladı.

Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gazetecilere, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Veterinerler Odası ve Kasaplar Odası ile komisyon oluşturarak Kurban Bayramı öncesi kurbanlık tavsiye fiyatlarını belirlediklerini ifade etti.

Yaptıkları istişarelerde, canlı kilogram fiyatını erkek büyükbaşta 150 lira, erkek küçükbaşta 125 lira, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaşta 140 lira, dişi küçükbaş koyunda 100 lira olarak belirlediklerini anlatan Bağlamış, vakıf, dernek, yardım kuruluşları için erkek büyükbaş 135 lira, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaşta 125 lira olarak belirlendiği dile getirdi.

Bağlamış, kesim ücretinin büyükbaşta 2 bin 500 lira, küçükbaşta 500 lira, büyükbaş parçalama, paylama fiyatının 2 bin lira, küçükbaşın 500 lira, 1 kilogram kıyma çekim ücretinin de 8 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Kentte yeteri kadar küçükbaş ve büyükbaş hayvan bulunduğunu vurgulayan Bağlamış, vatandaşları bayram öncesi yapılan spekülasyonlara kesinlikle inanmamaları konusunda uyardı.

Bağlamış, vatandaşların kurbanlık hayvan alırken dikkat etmelerini gereken hususları da şöyle sıraladı:

"Vatandaşlarımız belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilir. Küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik hayvanlar satın alınmamalıdır. Hayvan kesiminde ise Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat almış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftlikleri tercih edilmeli. Et çekimini ise Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil de hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemle rica ediyorum."​​​​​​​

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