Kayseri'de firari hükümlü bir kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında firari hükümlü bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı'nda yapılan uygulamada, hakkında 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri S.K'nin üzerinde yaptıkları aramada 58 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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