Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Osmangazi Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı, kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen B.Ş.'nin yakalanması için adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 60 gram bonzai, 5 kök Hint kenevir, 1 bonzai yapımında kullanılan sıvı madde ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İkamette bulunan Ü.K., C.Ş. ve M.A. gözaltına alındı.

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