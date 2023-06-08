Çolakbayrakdar'dan yapımı devam eden kano ve yelken tesisinde inceleme

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı'nda yapımı devam eden kano ve yelken tesisinin inşaatını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, inşaatı devam eden tesisle ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılacak.



Çolakbayrakdar, Kuşçu'yu kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceklerini aktardı.

Kano ve yelken tesisi inşaatının devam ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Özellikle gençlerin ve su sporu meraklılar olmak üzere herkesin ilgi gösterebileceği, renkli ve farklı su sporların yapılacağı bir aktivite merkezi olacak. Geçtiğimiz yıl, Kayseri'de ilk defa Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştık. Bundan sonra böyle bir merkezle çok fazla organizasyonu Kuşçu'da yapmış olacağız. İnşallah yapacağımız yatırımlarla, 'Suyu ve denizi olmayan, Anadolu'nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar' konuşulacak."

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