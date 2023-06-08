KASKİ, Germir'de su şebeke hatlarını yeniliyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Germir Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış su şebeke hatlarının revize edileceğini bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde 5 milyon 740 bin lira yatırımla 5 bin metre içme suyu hattı ve 3 bin 500 metre kanalizasyon şebeke hattı yenileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yaz aylarının gelmesiyle KASKİ'nin merkez ve ilçelerde daha kaliteli altyapı için çalışmalarına hız verdiğini belirtti.

İçme suyu ve atık su hatları yapım aşamasında kapsamlı bir çalışma yapıldığını aktaran Büyükkılıç, "Mevcut hatların bakım onarımları yapılarak sorunsuz hale getiriliyor. Bu kapsamda Germir'de belirlenen bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor. Sadece orada değil, kentimizin tamamında ihtiyaç önceliğine göre çalışmalar yürütülecek. Amacımız vatandaşlarımıza layık oldukları güzel hizmetleri sunmak." ifadelerini kullandı.

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