Sarıoğlan'da ağaçlandırılan alana şehit Şimşek'in adı verildi

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KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan ilçesinde ağaç dikimi yapılan alana şehit Jandarma Er Turgut Şimşek'in adı verildi.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün kent genelinde başlattığı çalışma kapsamında Sarıoğlan ilçesi Kızılgeliş mevkisinde program düzenlendi.

Törende konuşan Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, ilçede yapılacak eser ve çalışmalara, vatan için canını veren şehitlerin isimlerinin verileceğini kaydetti.

Okunan duanın ardından alana ağaç dikildi. Alana, 2002 yılında Elazığ'da askerlik görevini yaparken arkadaşı tarafından kazara vurularak şehit olan Şimşek'in ismi verildi.

Törene, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, ilçe protokolü ve şehidin ailesi katıldı.

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