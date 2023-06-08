Melikgazi Belediyesi 29 kentsel dönüşüm dairesini ve 1 villayı ihaleyle sattı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, Kazımkarabekir ve Hisarcık mahallelerinde mülkiyeti belediyeye ait 29 daire ve 1 villanın ihale ile satışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye ait tiyatro salonunda gerçekleştirilen ihaleden 57 milyon 865 bin lira gelir elde edildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir ve Hisarcık'ta bulunan 29 daire ve 1 villanın düzenledikleri ihale ile yeni sahiplerini bulduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 3+1 ve 2+1 dairelerin olduğunu anlatan Palancıoğlu, ihaleden elde edilen gelirin ilçeye hizmet olarak yansıyacağını ifade etti.

Palancıoğlu, Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen kentsel dönüşümün tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.

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