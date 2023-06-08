Milletvekili Çopuroğlu, Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası birincilerini kutladı

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tayland'da düzenlenen Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'ndan madalya ile dönen sporcuları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çopuroğlu, başkent Bangkok'ta düzenlenen şampiyonadan derece ile dönen sporcular ile Milli Takımlar Antrenörü Göksel Cingöz'ü ziyaret ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Milli takımın başarısının kendilerini gururlandırdığını aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Milli takım kadrosunun içerisinden Kayserili sporcularımızın da yer alması, bu önemli başarıda onların da büyük payının olması bizleri ayrıca mutlu etti. Sporcularımızı, teknik heyetimizi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı bu gibi önemli şampiyonalarda göndere çekerek, göğsümüzü kabartan değerli sporcularımıza bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Her zaman onların yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz."

Başkent Bangkok'ta 3-12 Mayıs'ta düzenlenen şampiyonaya 102 ülkeden 1000'e yakın sporcu katılmış, Türkiye'nin 21 sporcu ile temsil edildiği organizasyona Kayseri'den giden 6 sporcu, 2'si altın olmak üzere 4 madalya kazanmıştı.

Sporcular Sercan Koç ve Gülistan Turan şampiyonada birinci olarak altın madalya kazanırken, Mensure Karadayı ikinci, Ayten Özdemir ise üçüncü olmuştu.

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