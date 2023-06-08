Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yaya geçitlerinde yolun karşısına güvenli geçişi için erişilebilir yaya butonu hizmeti hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Şube Müdürlüğünce 20 kavşağa yerleştirilen butonlar hizmet vermeye başladı.

Trafik Kontrol Merkezi Şefi Mahmut Büyüktepe, butonun teknik özellikleriyle ilgili bilgi verdi, cihazın kabartmalı yüzeyi bulunduğunu ve dokunmatik alanıyla talimatları algıladığını kaydetti.

- Sarıoğlan'a 7 bin ton asfalt

Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesinde 7 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından Sarıoğlan ilçesi merkez mahallelerinde yeni yapılan doğal gaz altyapısından dolayı asfaltta bozulan yerler ile zamanla deforme olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yollar, asfalt kazıma makinesi ile kazınarak bu yollarda sıcak asfalt serildi.

- Talas Belediyesinden 100. yıla özgü gezi

Talas Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kapsamında ilçedeki gençlere yönelik Çanakkale kültür turu düzenledi.

Belediye meydanındaki uğurlamada konuşan Başkan Mustafa Yalçın, Cumhuriyetin kurulmasından bugüne kadar çok emekler verildiğini belirterek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etmek üzere gençleri Çanakkale'ye götürdüklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim de öğretmen bir belediye başkanı tarafından yönetilen ilçenin şanslı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler otobüse binerek Çanakkale'ye yolcu edildi.

- Melikgazi'den yeni cami

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Gesi Fatih Mahallesi'ne yapılacak Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami'nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, hayırsever Kemal Elmacıoğlu, eşi ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 15 cami ve Kur'an kursu inşaatının devam ettiğini, İldem bölgesinin böyle bir camiye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

- ERÜ'de iş birliği toplantısı

Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi'nde (KAYDEM) yürütülen Erdemlerimizle Varız Projesi (ERVA) ekibi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesinin bu tür projelerde yer almasının önemli olduğunu belirtti.

Proje Genel Koordinatörü Esra Kuşkaya da proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

- Kapuzbaşı Şelalelerine giden yolda iyileştirme

Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri yolunun dar ve düşme tehlikesi yüksek olan kesiminde 1 yılda 15 kilometre genişletme ve iyileştirme çalışması yaparken, tehlikeli devasa kayaları da madenlerde kullanılan elmas halat yöntemiyle kesiyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Yeşilköy Mahallesi'nden Kapuzbaşı Mahallesi'ne kadar yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Değirmenocağı mevkisindeki yolun üstünde tehlike arz eden kayanın elmas halat ile kesim işlemi devam ediyor.

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