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Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu:

AA

Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu:

KAYSERİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Amerika'nın bile müdahil olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye dostu olmayan ülkelerin müdahil olduğu, Kandil'deki katillerin işe karıştığı, FETÖ'cülerin, o şizofren yapının Türkiye'deki seçimler için gece gündüz konuştuğu, koşturduğu bir ortamda bir kenarda duramazdık." dedi.

Adıyaman'daki programının ardından uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen Özhaseki, çıkışta partililer ve vatandaşlar tarafından mehter takımıyla karşılandı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, kendisini karşılayan hemşehrilerine teşekkür etti. Siyasete atılma sürecinden bahseden Özhaseki, millete hizmet etmek için yola çıktığını anlattı.

Belediye başkanlığının ardından AK Parti'de birçok görev aldığını dile getiren Özhaseki, elinden ne geliyorsa onu yaptığını söyledi.

Kendisine destek veren halkın gücüyle çalıştığını vurgulayan Özhaseki, "Biz bu dönem hesabı şöyle yapmıştık, 'Yeter, 30. seneye geldik. Allah için elimden geleni yaptım. Görevimi tamamladım. Kenara çekileyim ve orada biraz daha sakin bir hayat sürelim.' Kenara çekilince düşündüklerimden, ideallerimden, davamdan vazgeçecek değilim. Sıratı müstakim üzere gitmekten vazgeçecek değilim. Ama siyasetin dışında daha az stresli olan bir yerde vakıfçılık yaparak, yine 1994 öncesinde yaptığım gibi aşevleriyle, öğrenci burslarıyla, fakir fukaraya değişik şekillerde yardımlarla hayatımızı sürdürelim istemiştik." diye konuştu.

Son seçimde, hiç çalışmadığı kadar çok çalıştığını belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13-14 vilayete gittim, 15-20 gün içerisinde. Bir tarafta bizim gibi bu ülkeye sevdalı insanlar, bir tarafta bu ülkenin yerli ve milli değerlerini ön plana çıkarmaya çalışan insanlar. Bir tarafta ülkenin bağımsız yaşamasını, hür bir şekilde bayrağının dalgalanmasını ve bölünmez bütünlüğünü mukaddes bir şekilde gören insanlar, karşı tarafta da ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bir siyaset uğruna terör örgütlerinden dört tane oy alacağım diye diz çöken insanlar. Amerika'nın bile müdahil olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye dostu olmayan ülkelerin müdahil olduğu, Kandil'deki katillerin işe karıştığı, FETÖ'cülerin, o şizofren yapının Türkiye'deki seçimler için gece gündüz konuştuğu, koşturduğu bir ortamda bir kenarda duramazdık. Bir kenarda durmak, bigane kalmak, ilgisiz olmak, 'ben artık yoruldum' diyerek kenara çekilmek herhalde en büyük vebal olurdu. Yine inandığımız gibi biz yolumuza devam ettik. İş bittiği zaman da yine hep niyetim sayın Cumhurbaşkanımızdan izin istemekti. Ama 'Türkiye Yüzyılı' gibi bir hedefin olduğu ortamda sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle böyle bir görev tevdi edilince, yeniden bismillah diyerek yola başladık. Yine koşacağız, yine gayret edeceğiz, yine uğraşacağız."

Sabah erken vakitte Adıyaman'a gittiklerini ifade eden Özhaseki, "Çalışmazsak bu ülkeyi ayağa kaldıramayız. Elimizden geleni yapacağız. Şehrimiz için uğraşacağız. Ülkemiz için uğraşacağız. İnşallah sonunda da Rabb'im güzel işlerin yapılmasını bizler vesilesiyle, sizler vesilesiyle ortaya çıkaracak. Eğer sizler olmazsanız biz olmayız. Sizler destek vermezseniz biz bir şey yapamayız. Sizler dua etmezseniz, arkamızda durmazsanız bir milim bile adım atamayız. O yüzden Allah birbirimizden ayırmasın. Güzel işler yapmayı nasip etsin. Allah bizi milletimize karşı mahcup etmesin ve bize güvenen siz kardeşlerimi de mahzun etmesin diye dua ediyorum. Buraya kadar teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, partililerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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