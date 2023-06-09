Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı renklerine bağladı

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KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda OGM Ormanspor forması giyen 1,68 metre boyunda ve 22 yaşındaki Karakaş ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Fatmanur Karakaş, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.





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