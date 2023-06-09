Şampiyon muaythai sporcusu, yeni başarılar için çalışıyor

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KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışırken hobi amaçlı başladığı muaythaide dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan Sercan Koç, Polonya'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Ortaokulu bitirdikten sonra ailesinin geçimine yardımcı olabilmek için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışmaya başlayan kaynak ustası Sercan Koç, boş kalan vaktini değerlendirmek amacıyla muaythaiye başladı.

Koç, antrenmanlar sırasında tanıştığı antrenör Göksel Cingöz'ün yönlendirmesiyle bu sporu profesyonel olarak yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 9 yıl önce başladığı muaythaide katıldığı müsabakalarda kısa zamanda il ve Türkiye dereceleri elde eden Koç, 2020'de Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2021'de Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, 2021'de Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2022'de İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası ile 2023'te Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Bu arada liseyi açık öğretimle tamamlayan ve kaynak ustalığını bırakarak Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimine devam eden Koç, 21 Haziran'da Polonya'da başlayacak 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.





- "Ailem ve iş yerim izin vermiyordu"

Başarılı sporcu Sercan Koç, AA muhabirine, hobi olarak başladığı muaythaiyi yapmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 9 yıldır emek verdiği bu sporu büyük zorluklara rağmen yapmaya devam edeceğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Haftada 2 gün antrenmana gidiyordum. Sonra Göksel Hoca'mla tanıştım. Ailem izin vermiyordu. Bu yüzden, 'Hocam ben gelemiyorum.' diyordum. Çalışmak zorundaydım. Göksel Hocam bu konularda yardım etti. Ailemle konuştu. Sonra iş yerim sıkıntı çıkardı, iş yeriyle de konuştu. Her şey düzene girdikten sonra haftada 3 gün idmana başladım. Sonra başarılarım geldi. İlk maçımda yenildim ama daha sonra yendim, sonra bir daha yendim. Böyle böyle dünya şampiyonluğuna doğru yol aldık."

Koç, 3. Avrupa Oyunları'na sadece derecelerle kotasını dolduran sporcuların katılabildiğini dile getirdi. Organizasyonun hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürdüğünü anlatan Koç, yoğun tempoda çalıştığını ve Avrupa Oyunları'ndan başarıyla döneceğine inandığını söyledi.





- Cingöz: "Sercan'ı Türk sporuna kazandırmaya çalıştık"

Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, çocuk yaşlarda bu branşa gönül veren Sercan Koç'un, yeteneğiyle dikkat çektiğini anlattı.

Başarılı sporcuya özel ilgi gösterdiklerini aktaran Cingöz, "Sercan'ı Türk sporuna kazandırmaya çalıştık ve kazandırdık. Avrupa ve dünyada şampiyon olan abilerinin arasına kattık. 2-3 yıllık bir sürede abileriyle aynı kampları ve maçları paylaşmaya başladı." diye konuştu.

Cingöz, yaklaşık 27 branşta mücadele verilecek Avrupa Oyunları'nın çok büyük bir organizasyon olduğunu, Kayseri'den 3 sporcuyla katılacaklarını belirtti.

Sercan'ın önemli dövüşçüler arasında yer aldığını ve dünyaca tanınan bir sporcu olduğunu vurgulayan Cingöz, "Maalesef biz ilimizde ve Türkiye'de Sercan'ı yeterince tanıtamıyoruz. İlimizin önde gelenlerinden çocuğumuza ciddi anlamda sponsor arayışı içindeyiz. Şu anda kendisinin kurumsal bir kulübü yok ve müsabakalara ferdi katılıyor." ifadelerini kullandı.





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