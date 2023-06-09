Şampiyon muaythai sporcusu, yeni başarılar için çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon muaythai sporcusu, yeni başarılar için çalışıyor

AA

Şampiyon muaythai sporcusu, yeni başarılar için çalışıyor

KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışırken hobi amaçlı başladığı muaythaide dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan Sercan Koç, Polonya'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Ortaokulu bitirdikten sonra ailesinin geçimine yardımcı olabilmek için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışmaya başlayan kaynak ustası Sercan Koç, boş kalan vaktini değerlendirmek amacıyla muaythaiye başladı.

Koç, antrenmanlar sırasında tanıştığı antrenör Göksel Cingöz'ün yönlendirmesiyle bu sporu profesyonel olarak yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 9 yıl önce başladığı muaythaide katıldığı müsabakalarda kısa zamanda il ve Türkiye dereceleri elde eden Koç, 2020'de Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2021'de Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, 2021'de Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2022'de İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası ile 2023'te Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Bu arada liseyi açık öğretimle tamamlayan ve kaynak ustalığını bırakarak Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimine devam eden Koç, 21 Haziran'da Polonya'da başlayacak 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.


- "Ailem ve iş yerim izin vermiyordu"

Başarılı sporcu Sercan Koç, AA muhabirine, hobi olarak başladığı muaythaiyi yapmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 9 yıldır emek verdiği bu sporu büyük zorluklara rağmen yapmaya devam edeceğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Haftada 2 gün antrenmana gidiyordum. Sonra Göksel Hoca'mla tanıştım. Ailem izin vermiyordu. Bu yüzden, 'Hocam ben gelemiyorum.' diyordum. Çalışmak zorundaydım. Göksel Hocam bu konularda yardım etti. Ailemle konuştu. Sonra iş yerim sıkıntı çıkardı, iş yeriyle de konuştu. Her şey düzene girdikten sonra haftada 3 gün idmana başladım. Sonra başarılarım geldi. İlk maçımda yenildim ama daha sonra yendim, sonra bir daha yendim. Böyle böyle dünya şampiyonluğuna doğru yol aldık."

Koç, 3. Avrupa Oyunları'na sadece derecelerle kotasını dolduran sporcuların katılabildiğini dile getirdi. Organizasyonun hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürdüğünü anlatan Koç, yoğun tempoda çalıştığını ve Avrupa Oyunları'ndan başarıyla döneceğine inandığını söyledi.


- Cingöz: "Sercan'ı Türk sporuna kazandırmaya çalıştık"

Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, çocuk yaşlarda bu branşa gönül veren Sercan Koç'un, yeteneğiyle dikkat çektiğini anlattı.

Başarılı sporcuya özel ilgi gösterdiklerini aktaran Cingöz, "Sercan'ı Türk sporuna kazandırmaya çalıştık ve kazandırdık. Avrupa ve dünyada şampiyon olan abilerinin arasına kattık. 2-3 yıllık bir sürede abileriyle aynı kampları ve maçları paylaşmaya başladı." diye konuştu.

Cingöz, yaklaşık 27 branşta mücadele verilecek Avrupa Oyunları'nın çok büyük bir organizasyon olduğunu, Kayseri'den 3 sporcuyla katılacaklarını belirtti.

Sercan'ın önemli dövüşçüler arasında yer aldığını ve dünyaca tanınan bir sporcu olduğunu vurgulayan Cingöz, "Maalesef biz ilimizde ve Türkiye'de Sercan'ı yeterince tanıtamıyoruz. İlimizin önde gelenlerinden çocuğumuza ciddi anlamda sponsor arayışı içindeyiz. Şu anda kendisinin kurumsal bir kulübü yok ve müsabakalara ferdi katılıyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı ...
Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu:
Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremleri bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket (3)
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremleri bu topraklarda ...
Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Milletvekili Çopuroğlu, Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası birincilerini kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Çopuroğlu, Elit Büyükler Dünya Muaythai ...
Melikgazi Belediyesi 29 kentsel dönüşüm dairesini ve 1 villayı ihaleyle sattı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi 29 kentsel dönüşüm dairesini ve ...
Sarıoğlan'da ağaçlandırılan alana şehit Şimşek'in adı verildi
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da ağaçlandırılan alana şehit Şimşek'in adı ...
Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
Polislik sınavı sorularını önceden aldığı öne sürülen FETÖ sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER Polislik sınavı sorularını önceden aldığı öne sürülen ...
Şakalaştığı okul arkadaşını çakı ile yaraladı
YEREL HABERLER Şakalaştığı okul arkadaşını çakı ile yaraladı
Kayseri'de şakalaşan gençlerden biri diğerini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de şakalaşan gençlerden biri diğerini bıçakla ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
KASKİ, Germir'de su şebeke hatlarını yeniliyor
YEREL HABERLER KASKİ, Germir'de su şebeke hatlarını yeniliyor
Çolakbayrakdar'dan yapımı devam eden kano ve yelken tesisinde inceleme
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar'dan yapımı devam eden kano ve yelken ...
Kayseri'de midelerinde 84 uyuşturucu kapsülle yakalanan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de midelerinde 84 uyuşturucu kapsülle ...
Midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler adliyede
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
Kayseri'de firari hükümlü bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü bir kişi yakalandı
Kayseri'de dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de dron destekli trafik denetimi yapıldı
Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı, o ...
ERÜ'de "Hukukta Kariyer Zirvesi" yapıldı
YEREL HABERLER ERÜ'de "Hukukta Kariyer Zirvesi" yapıldı
Kayseri Ticaret Borsası kurbanlık tavsiye fiyatlarını açıkladı
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası kurbanlık tavsiye fiyatlarını ...
Kayserispor sezonu 9´uncu sırada tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor sezonu 9´uncu sırada tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.