Kayseri'de "Soğanlı Vadisi Foto Maratonu" düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliğiyle Soğanlı Vadisi Foto Maratonu düzenlenecek.



ORAN Kalkınma Ajansı binasında etkinlikle ilgili gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri'nin turizm destinasyonuna katkıda bulunmak için bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Peri bacaları, kayadan oyma yapılarıyla ünlü Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nin özellikle bu yıl Vali Gökmen Çiçek'in gayretleriyle turizmde ön plana çıktığını vurgulayan Kilci, şunları kaydetti:

"Buranın ulusal ve uluslararası arenada tanıtımının yapılması için bu fotoğraf yarışmasının vesile olacağını düşündük. Türkiye'den çok önemli fotoğrafçıları yarışmaya katılacak. Jüri üyelerimizin de yine önemli fotoğrafçılardan oluşacak. Hürmetçi Sazlığı, gerek yılkı atları gerek manda yetiştiriciliği gerekse doğal köy yaşamı ile fotoğrafçılar için çok güzel bir alan. Kültür Yolu'nda da Selçuklu eserlerimiz bulunuyor. Buraların fotoğrafçılar tarafından kayda alınması ve tanıtımının yapılması bizler için önemli."

Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Yusuf Kartal da foto maratonunun Kayseri Valiliği Kültür Yolu, Soğanlı Vadisi ve Hürmetçi Sazlığı'nı kapsadığını, etkinliğin 27-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kartal, "Birinciye 15 bin lira, ikinciye 12 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek. Aynı zamanda ORAN Kalkınma Ajansı Özel Ödülü ve Kayseri Valiliği Özel Ödülü kapsamında da 5'er bin lira ödül verilecek. 3 mansiyon ödülüne 3'er bin lira verilecek. Ayrıca sergilenmeye değer görülen 30 fotoğraf için de 1000'er lira ödül verilecek. Türkiye'deki fotoğrafçıları bu yarışmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar, etkinliğin protokolünü imzaladı.

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