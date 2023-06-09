Kayseri Üniversitesinin faaliyetleri

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında iş birliği ve ERASMUS protokolü imzalandı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, imzaladıkları protokolün ikili diyalog ve iş birliği açısından hayırlara vesile olmasını diledi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ise Kayseri Üniversitesini her zaman yanlarında hissettiklerini, birlikte çalışmanın moral ve motivasyon olarak da katkı sunacağını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

- KAYÜ Rektörü Karamustafa söyleşiye katıldı

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Dijital Bağımlılık ve Gençlik" konulu söyleşiye katıldı.

Burada konuşan Karamustafa, dijital unsurların sosyo-kültürel yapıyı olumsuz etkilememesi için düzenli çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Küresel boyutta hızla gelişen dijital unsurların kontrol edilmediğinde kötü sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Karamustafa, "Sosyal ve kültürel küreselleşmede eğer kontrolü kaybederseniz kendi öz değerleriniz, kültürünüz, ahlakınız yozlaşmaya uğrarsa gençliğinizin yönünü de belirleyemezsiniz. O yüzden gençliği dijital bağımlılıktan kurtaracak çözümler üretmeliyiz. Gençliği farklı alanlara yönlendirerek, dijital bağımlılıktan uzak tutmalıyız. Küreselleşmeden kaçış yok, önemli olan küreselleşmeden olumlu alanda faydalanmak." ifadelerini kullandı.

- KAYÜ'den istihdam protokolü

KAYÜ, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Dienni Mobilya arasında öğrenci ve mezun öğrenci istihdamını sağlamaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol törenine, Rektör Karamustafa, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, Dienni Mobilya Genel Müdürü İhsan Turgut ile üniversite yöneticileri katıldı.

Burada konuşan Karamustafa, gençlerin niteliklerini geliştireceklerini, çalışma hayatıyla ilgili genel manada bilgi ve becerilerini geliştireceklerini, mesleki alanlarıyla ilgili uygulamaları yerinde göreceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı.

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